برلماني:السيسي حريص على دعم عودة العراق لدوره الفاعل بالمنطقة

أكد الدكتور سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، علي أهمية وضرورة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مضيفا أن الرئيس حريص على دعم عودة العراق لدوره الفاعل بالمنطقة والمتوازن على المستوى الإقليمي، وضمان آمنها واستقرارها.

وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن العلاقات بين العراق ومصر تاريخية وممتدة، موضحا أن القيادة السياسية تسعى إلى تقوية كافة العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب من أجل خلق تكامل اقتصادي، بجانب أن مصر تسعى دائما إلى استقرار دول المنطقة والسعي إلى وضعها على المسار الصحيح، بجانب اقتلاع جذور الإرهاب التي تهدد استقرار دول الجوار كافة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه هناك إيجابيات عدة للمؤتمر أبرزها تبادل وجهات النظر بشأن الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وما يتعلق بالأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية، مشيدًا بتصريحات الرئيس السيسي بأن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري.

وأشار النائب إلى أن لقاءات الرئيس السيسي بعدد من رؤساء الدول العربية على هامش انعقاد المؤتمر هدفها التنسيق والتشاور المستمر في عدد من الملفات المهمة، مضيفًا أن الدور المصري داعمًا للعراق وكافة دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية،مطالبا بضرورة التركيز على دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول المتواجدة بالمؤتمر.