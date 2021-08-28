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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق طبية لتطعيم العاملين بمصانع السادات ضد كورونا

صدى البلد

تابع الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، انتظام سير العمل بمستشفي السادات المركزي ومدي تواجد القوى البشرية وإرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية وتطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بحضور مدير إدارة السادات الطبية ومدير المستشفى.

 

كما تفقد وكيل الوزارة، أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة ومتابعة تانك الأكسجين والتأكد من توافر الأكسجين لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشدداً علي الإلتزام بخطوط السير المحددة للمرضي وإتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى والوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

 

من ناحية أخرى قام وكيل وزارة الصحة، يرافقه مدير إدارة السادات الطبية بتفقد عمل الفرق الطبية المتحركة والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بمجمع المصانع بمدينة السادات، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث تم التأكد من إنتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، مشدداً  علي التنظيم الجيد، وتوفير أماكن إنتظار للمواطنين، وتوفير كافة أوجه سبل الراحة لهم أثناء التطعيم.

 

وأكد وكيل الوزارة، علي استمرار الجولات الميدانية علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة وتحسين المنظومة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين لرفع كاهل المعاناة عنهم، إيماناً بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، خاصة خلال الظروف الراهنة التي تمر  بها البلاد.  

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