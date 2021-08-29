فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

سادت حالة من الحزن على أهالي دمياط بعد أن أقدم شاب يدعى إبراهيم شريف يبلغ من العمر 17 عاما على الانتحار، بعد أن ترك رسالة مؤثرة خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك، والذي قال خلالها إن والده هو السبب.

للأسف هموت منتحر

انتشرت قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الشاب وفي نفس الوقت انتشرت تدوينة للشاب كتبها عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك قبل ساعات قليلة من إقدامه على الانتحار ومروره بأزمة نفسية، حيث كتب “جه الوقت اللي هموت فيه بس للأسف هموت منتحر وأوصى أعمامه بأن يراعوا والدته وأخواته وأن والده هو السبب في إقدامه على الانتحار، واعتذر من حبيبته بأنه لن يوفي بوعده لها بأن سيظل معها" .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول انتحار شاب في مياه النيل بدمياط بسبب والده من خلال الفيديوجراف التالي.