ريال مدريد يتسلح بالقوة الضاربة أمام بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالاتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ميجيل جوتيريز - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال خط الوسط: كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جاريث بيل - كريم بنزيما

ويسعى فريق ريال مدريد، بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل المخيب أمام ليفانتي، 3 - 3، في الجولة الماضية.

وبدأ ريال مدريد مسابقة الدوري الإسباني بشكل رائع، حيث اكتسح ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أنه تعثر أمام ليفانتي في الجولة الثانية.

ويعد فريق ريال مدريد صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإسباني، بعد مرور جولتين من عمر المسابقة، برصيد 7 أهداف.