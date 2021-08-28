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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يهزم المقاولون العرب 3-1 في ختام الدوري

الاتحاد
الاتحاد

انتهت أحداث لقاء المقاولون العرب ومنافسه الاتحاد السكندري بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،  في المباراة التي تقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن الاتحاد السكندري من مباغتةالمقاولون العرب في الدقيقة الثانية من المباراة، وجاء الهدف الأول عن طريق خالد قمر مهاجم زعيم الثغر.

لم يستمرالتقدم أكثر من ثلاث دقائق، وسجل المقاولون العرب هدف التعادل في الدقيقة الخامسة عن طريق أحمد حسن مكي لاعب ذئاب الجبل.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن الاتحاد السكندري من السطرة على المباراة وسجل هدفين لينهي المباراة وهو في المركز السادس بجدول الدوري الممتاز.

سجل خالد متولي الهدف الثاني في الدقيقة 63 من عمر المباراة، ثم استطاع داميون لوي من اختراق دفاع المقاولون وتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

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المقاولون العرب يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في الشوط الأول

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ودخل الاتحاد السكندري المباراة بالتشكيل التالي:”


محمد صبحى، داميون لوى نانا، صبرى رحيل، أحمد نبيل، خالد قمر، حالد متولى، هشام صلاح، السيد سالم، أحمد حجى، أحمد راشد، مروان عطية.

بينما دخل المقالون بالتشكيل التالي:"

أحمد عربى، محمد سمير، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى، باسم على، خالد الحسينى.

المقاولون العرب الدوري الاتحاد السكندري الدوري الممتاز المقاولون الاتحاد

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