المقاولون العرب يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في الشوط الأول

انتهت أحداث شوط المباراة الأول من لقاء المقاولون العرب ومنافسه الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الختاميةمن بطولة الدوري الممتاز.

تمكن الاتحاد السكندري من مباغتةالمقاولون العرب في الدقيقة الثانية من المباراة، وجاء الهدف الأول عن طريق خالد قمر مهاجم زعيم الثغر.

لم يستمرالتقدم أكثر من ثلاث دقائق، وسجل المقاولون العرب هدف التعادل في الدقيقة الخامسة عن طريق أحمد حسن مكي لاعب ذئاب الجبل.

ودخل الاتحاد السكندري المباراة بالتشكيل التالي:”



محمد صبحى، داميون لوى نانا، صبرى رحيل، أحمد نبيل، خالد قمر، حالد متولى، هشام صلاح، السيد سالم، أحمد حجى، أحمد راشد، مروان عطية.

بينما دخل المقالون بالتشكيل التالي:"

أحمد عربى، محمد سمير، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى، باسم على، خالد الحسينى.

