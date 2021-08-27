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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء قطاع جديد بشركة المقاولون العرب برئاسة مبارك للتطوير العقاري

المهندس مبارك منصور
المهندس مبارك منصور مبارك

 

قرر المهندس سيد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، استحداث قطاع جديد بالشركة، علي أن يتولي مهامه  المهندس مبارك منصور مبارك صالح، بتعينه رئيس قطاع الإستثمار والتطوير العقاري للأصول العقارية.

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جاء القرار في إطار حرص مجلس إدارة الشركة علي الاستغلال الأمثل للأصول العقارية " الأراضي والمباني"، المملوكة لشركة المقاولون العرب، بما يحقق افضل السبل الاستثمارية لها.

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ونص البند الاول للقرار رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢١، علي انشاء قطاع بالهيكل التنظيمي للشركة، يسمي " قطاع الإستثمار والتطوير العقاري للأصول العقارية".
وأشار البند الثاني للقرار إلي أهمية أن يتكون القطاع الاستثماري والتطوير العقاري للأصول العقارية من إدارة الاستثمار والأصول العقارية ووحدات الإستثمار والتطوير العقاري بالشركة.
وحدد البند الثالث، أهمية  اختصاصات وإعداد دليل إجراءات عمل لقطاع الإستثمار والتطوير العقاري للأصول العقارية المزمع إنشاءها.
وطبقا للقرار، يتولي قطاع الاستثمار والتطوير للعقاري، عدة مهام، وهي حصر كافة الأصول العقارية والتي يمكن إعادة استغلالها بشكل اقتصادي، إعداد الدراسات اللازمة ببدائل الاستثمار للأصول العقارية المملوكة بالشركة، وعرض افضل البدائل علي لجنة السياسات لاتخاذ القرار الملائم بشأنها، إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للمشروعات التي يتم الموافقة عليها من لجنة السياسات، دراسة مدي الاستفادة بجزء من فائض التطوير العقاري التي سيتم تنفيذها مستقبلا في شراء قطع اراضي جديدة من الأراضي التي تقوم الدولة بطرحها تباعا من المدن الجديدة.
وتتضمن اختصاصات قطاع الاستثمار والتطوير العقاري للأصول العقارية، حصر العقارات المملوكة للقطاع والتي تصلح للاستثمار والتطوير العقاري، التعرف علي الوضع القانوني لتلك العقارات واستصدار بيان الصلاحية لكل منها بمعرفة الشروط البنائية والكثافة السكانية والنشاط المسموح بمزاولته، اعداد دراسات الجدوي الاقتصادية، لكل منها سواء بمعرفة الادارة أو من خلال الاستعانة بمكاتب الخبرة العقارية المتخصصة وعرض تلك الدراسات علي لجنة السياسات لمعرفة رأيها واعتمادها، الحصول علي كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك، دراسة أمكانية استثمارها أو تطويرها طبقا لموقعها وحال السوق العقاري بالمنطقة المحيطة بها وحالة العرض والطلب، إتخاذ إجراءات التعاقد مع الاستشارين المتخصصين في تصميم المشروعات العقارية المتكاملة، الاشراف علي تنفيذ تلك المشروعات وتسويقها، وبيعها وتسليمها لملاكها، واشهار اتحاد الشاغلين لها وتسليمها لهم ليتولوا مسئولية إدارتها وتشغيلها.
 

 

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المقاولون العرب إنشاء قطاع جديد مبارك منصور مبارك

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