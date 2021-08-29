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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: شيكابالا شايف نفسه وعقوبة غير مسبوقة في انتظاره

فريق الزمالك
فريق الزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك عقوبة كبيرة وغير مسبوقة سيتم الإعلان عنها من جانب اتحاد الكرة المصري، بحق اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك.

وأضاف هاني حتحوت، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اتحاد الكرة حذر الزمالك، من خطورة تسليم الدرع عقب مباراة البنك الأهلي، ولكن الزمالك طالب بتسلم الدرع عقب المباراة أسوة بما حدث مع الأهلي في الموسم الماضي.

وتابع: “اتحاد الكرة تخوف من نشوب أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك، عن طريق محمود شيكابالا الذي يرغب في قيادة جماهير الأبيض لتوجيه ألفاظا نابية للأهلي”.

وأشار إلى أن شيكابالا هدد بعدم خوض المباراة في حال عدم دخول زوجات اللاعبين للملعب، مضيفا أن اللاعب قد اتفق مع عدد من الناشئين على النزول لأرض الملعب فور اطلاق صافرة الحكم بنهاية اللقاء، ولكن الناشئين تسربوا من المدرجات ووقفوا في الممر المؤدي للملعب رفقة عدد من زوجات اللاعبين، وهو ما جعل الحكم محمود عاشور يتخوف من اقتحام الملعب، فقرر ايقاف المباراة لعدة دقائق حتى يتم إخلاء الممر وخروج اللاعبين الشباب الذين بلغ عددهم 60 لاعبا.

وأشار: إلي إنه عقب انتهاء اللقاء حاول شيكابالا ادخال اللاعبين الشباب، وزوجات اللاعبين إلى أرض الملعب ولكن اتحاد الكرة رفض ذلك، إلا بعد تسليم الدرع ولكن شيكا رفض ذلك لتنشب الأزمة مع مجاهد ويهاجم قائد الزمالك، رئيس الجبلاية قائلا: "هنحتفل بالدوري غصب عنك يا أهلاوي".

وأوضح: إلي إن مشكلة شيكابالا إنه يظن عندما يتوج ببطولة بأنها نهاية العالم، الأهلي كسبان 4 بطولات أخر 8 شهور، ولما بيخلص بطولة بيدخل علي بطولة بعدها مش بيحتفل اصلا، انت تخلص البطولة اول حاجه تفتكر فيها شتيمة الأهلي، هي دي مشكلة شيكابالا و جمهور الزمالك.

وأختتم: عقوبة شيكابالا ستكون كبيرة وغير مسبوقة، ولكن يتم دراستها بتأن شديد لأن هناك واقعتين، الأولي التحريض علي سب جماهير الأهلي، والتانية التجاوز في حق أحمد مجاهد، والعقوبة سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة.

شيكابالا الزمالك اتحاد الكرة الماتش الأهلى

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