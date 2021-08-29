فخر الدين بن يوسف يودع جماهير الإسماعيلي برسالة مؤثرة

ودع النجم التونسي فخر الدين بن يوسف، جماهير الإسماعيلي، برسالة مؤثرة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فخر الدين بن يوسف، عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرا الإسماعيلي.. شكرا لشعب الإسماعيلية.. شكرا لله واللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري".

وأردف: "شكرا على كل هذا الاحترام و التقدير، صعب عليا مغادرة النادي بعد سنة ونصف من الذكريات والمصاعب والخيبات والانتصارات والفرحة والحب".



وأضاف: "ولا مرة حسيت إني مش في بلدي معاكم، شكرا من القلب لنادي أعطاني الكثير وأخذ مني القليل، إن شاء الله أكون ما قصرت في حق النادي، و أعتذر إن كنت قصرت عن غير قصد".

وأتم: "شكرا للنادي الذي ساهم في عودتي لمنتخب تونس.. النادي الإسماعيلي نادي كبير وعريق، وسأتمني الخير له في كل خطوة قادمة، نادي يستحق كل الخير والتقدير".

