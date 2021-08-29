عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بارالمبياد طوكيو.. خسارة ثقيلة لمنتخب كرة الهدف سيدات أمام اليابان

صدى البلد

تلقى منتخب مصر لكرة الهدف سيدات، خسارة كبيرة أمام منتخب اليابان في ثالث مباريات دورة الألعاب البارالمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

وخسر منتخب مصر لكرة الهدف أمام اليابان بنتيجة 10-0 ليتذيل جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة له في البطولة.

وكان منتخبنا الوطني قد تلقى الخسارة الأولى له أمام منتخب تركيا في أول مباريات المجموعة الرابعة بنتيجة 12-2 وتلقي الخسارة الثانية أمام منتخب أمريكا بنتيجة 10-0.

ويشارك المنتخب الوطني لسيدات كرة الهدف للمكفوفين في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية القادمة بطوكيو، لأول مرة في تاريخه.

ويضم المنتخب الوطني في هذه الدورة 6 لاعبات هن، إسراء جاد وإسراء وليد وجهاد وليد وحسناء الجابري وآية أحمد وحنان مصطفى.


ويقود الإدارة الفنية لمنتخب مصر للسيدات هاني الطيب، وأحمد عوين كإداري، وأمل إبراهيم كمدرب عام للمنتخب.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة  يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.تعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية ب 45 رياضي بواقع 34 لاعب و 11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات.

مصر كرة الهدف منتخب اليابان الألعاب البارالمبية طوكيو بارالمبياد طوكيو البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

المالية تبيع أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه..اليوم

أهم 6 أخطاء يرتكبها الأشخاص في صالة الجيم

تعرف على اختصاصات وأهداف نقابة المهن الرياضية وفقا للقانون

بقوة 815 حصانا.. بي إم دابليو تظهر بقدرات مانهارت بيرفورمانس

أجمل دعاء للميت قصير ومكتوب .. يحول قبره لروضة من رياض الجنة

رائحة كريهة.. أم تغرق طفلتها وتطعن ابنها بالسكين في صدره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

بشرى سارة.. دراسة رفع حضانة الأب للدرجة الـ 8 بدلا من الـ 16 في القانون الجديد

مفاجآت في صفقات الزمالك الجديدة.. وهذا مصير بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فيديو

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ