مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 29 - 8 - 2021 عدد من مباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة الظهور الأول ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد x وست هام يونايتد – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports Connect

توتنهام هوتسبيرx واتفورد– الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي x ليدز يونايتد – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة x خيتافي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

قاديشx أوساسونا– الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانوx غرناطة– الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريدx فياريال – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلينx بوروسيا مونشنجلادباخ– الساعة الثالثة والنصف عصرا

فولفسبورجx لايبزيج – الساعة الخامسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تروا x موناكو– 1 ظهراً – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

أنجيهx رين – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليل x مونبلييه– الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

ستاد ريمسx باريس سان جيرمان– الساعة التاسعة الا ربع مساء على قناةbeIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوىx نابولي –6.30 مساءً - Lega Serie A YouTube

ساسولو x سامبدوريا–6.30 مساء- Sky Sport Calcio 1

ميلانx كالياري- 8.45 مساء- Lega Serie A YouTube

ساليرنيتاناx روما –8.45 مساء - Sky Sport Calcio 1