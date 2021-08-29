خالد عبد العال: 1136 مهندسا تقدموا لوظائف المحافظة وجار التنسيق مع الرقابة الإدارية

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن هناك ١١٣٦ مهندسا تقدموا لوظائف محافظة القاهرة وسيتم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، مضيفا: "وطلبنا أن يكون المهندسون من الخريجين".



وأوضح محافظ القاهرة خلال إجتماع المجلس التنفيذي بحضور نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات؛ أن أهم ملف حاليا في المحافظة هو ملف النظافة، حيث تبدأ المنظومة الجديدة من ١/٩، بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وتابع المحافظ قائلا: "لازم المواطن يشعر أن هناك جديدا، ودي مسئولية علينا جميعًا بداية مني إلي النواب ؛ جميعنا نشارك في هذا العمل، ونعمل في فريق واحد لتحمل المسئولية وأي أعذار غير مقبولة، لأن الدولة وفرت كل شيء".

وأكد محافظ القاهرة: "مش هنقبل كلمة دي قدراتنا ودا اللي عندنا، الكلام دا مرفوض تمامًا، ومازال يوجد سلبيات كثيرة علي أرض الواقع تمثل ٤٥٪؜".

وأضاف المحافظ:" نزلت اليومين اللي فاتوا وأخذت إجراء مع بعض الأحياء، لأني شفت حاجات مينفعش تكون موجودة وهيبقي في مكافآت للي هياخد باله من شغله، وهيبقي في عقوبات لعدم تنفيذ الأوامر".



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