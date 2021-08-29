لأول مرة.. ميسي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق، لمواجهة ستاد بريست، المقرر لها، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة، منذ انضمامه إلى العملاق .

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمواجة ستاد ريمس كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس- دونا روما - فرانتشي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- كيمبيمبي - ماركينيوس - ديالو - كيهرير - بيتومازالا.

خط الوسط: فيراتي - باريديس - فينالدوم - هيريرا - دراكسلر - دانيلو - إيبيمي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار - مبابي - دي ماريا- كاليمويندو.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي في 10 أغسطس الماضي، لكنه لم ينضم لقائمة الفريق، أمام ستراسبورج وستاد بريست، في الجولتين الماضيتين، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

ووقع ليونيل ميسي على عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان، لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ورحل ميسي عن برشلونة، بعد فشل تجديد تعاقده، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز على ستاد ريمس في مباراة الليلة، لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الفرنسي مبكرا.

على الجانب الآخر يتسلح ستاد ريمس بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ميسي ورفاقه، في مواجهة اليوم.

يذكر أن آخر مباراة جمعت باريس سان جيرمان وستاد ريمس، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز العملاق الباريسي بأربعة أهداف دون رد.

ترتيب باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي:

يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن نيس صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ستاد ريمس في المركز الـ 12 بـ 3 نقاط.