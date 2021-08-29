عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة.. ميسي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس

تدريبات باريس سان
تدريبات باريس سان جيرمان

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق، لمواجهة ستاد بريست، المقرر لها، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة، منذ انضمامه إلى العملاق .

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمواجة ستاد ريمس كالتالي: 

حراسة المرمى: نافاس- دونا روما  - فرانتشي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- كيمبيمبي - ماركينيوس -  ديالو - كيهرير - بيتومازالا.

خط الوسط:  فيراتي - باريديس - فينالدوم - هيريرا -  دراكسلر - دانيلو - إيبيمي.

خط الهجوم:  ليونيل ميسي - نيمار - مبابي - دي ماريا-  كاليمويندو.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي في 10 أغسطس الماضي، لكنه لم ينضم لقائمة الفريق، أمام ستراسبورج وستاد بريست، في الجولتين الماضيتين، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

ووقع ليونيل ميسي على عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان، لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ورحل ميسي عن برشلونة، بعد فشل تجديد تعاقده، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز على ستاد ريمس في مباراة الليلة، لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الفرنسي مبكرا.

على الجانب الآخر يتسلح ستاد ريمس بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ميسي ورفاقه، في مواجهة اليوم.

يذكر أن آخر مباراة جمعت باريس سان جيرمان وستاد ريمس، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز العملاق الباريسي بأربعة أهداف دون رد.

ترتيب باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي:

يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن نيس صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ستاد ريمس في المركز الـ 12 بـ 3 نقاط.

 

باريس سان جيرمان بريست ميسي باريس سان جيرمان ضد بريست قائمة باريس سان جير

ترشيحاتنا

انكسار الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا على القاهرة والمحافظات

ماكرون من الموصل: يجب مواصلة إعادة الإعمار.. والحرب ضد الإرهاب لم تنته

لطلاب تنسيق الجامعات 2021.. ننشر تنسيق كلية الطب في جميع الجامعات

تعيين رئيس جديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

صحة البرلمان تكشف إمكانية اللجوء لإجراءات قانونية جديدة بشأن الممتنعين عن تلقي اللقاح

لأول مرة.. ميسي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم العالي: 118280 طالب تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 77.4% للعلمي و58.05% للأدبي

بحكم من القضاء.. هل يعود مرتضى منصور لإدارة الزمالك بجلسة اليوم؟

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 .. %90.73 للطب والأسنان 90.24%

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ