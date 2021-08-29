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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية الخلايا العنقودية للحكم 21 نوفمبر

مطرقة
مطرقة

حجزت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 6 من عناصر جماعة الإخوان، لانضمامهم لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" للحكم في جلسة 21 نوفمبر .

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد للمتهمين، وعقب القبض عليهم أعادوا اجراءات محاكمتهم.

الدائرة الخامسة ارهاب عناصر جماعة الإخوان د الخلايا العنقودية المسلحة لجان العمليات النوعية

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