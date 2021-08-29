هيئة الغذاء السعودية تحذر من تناول بعض المأكولات والمشروبات

حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية اليوم، الأحد، من تناول بعض المشروبات والمأكولات؛ نظرا لافتقارها للعناصر الغذائية.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، نشرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعت من خلالها إلى تجنب الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية؛ لاحتوائها على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية.

وقالت الهيئة السعودية إن الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذئية النكتار ورقائق البطاطس المقلية والمشروبات الغازية.

كما أكدت الهيئة السعودية أن مثل هذه الأطعمة تكون منخفضة الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، حيث نصحت بالتقليل منها قدر الإمكان.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية نشرت أمس، السبت، تغريدة حول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية التي تحافظ على الجهاز المناعي للإنسان، وذكرت على سبيل المثال الحليب والبيض واللحوم والعدس والكبدة والبرتقال والليمون والبطيخ والطماطم نظرا لاحتوائها على نسب عالية من الفيتامينات.