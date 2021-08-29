رفض نجلاها الإنفاق عليها.. ربة منزل تحاول الانتحار بالدقهلية

أصيبت ربة منزل بحالة إعياء شديدة وتسمم بعد تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، لرغبتها في الانتحار وذلك بسبب خلافات مع نجليها المتواجدين في الخارج.

تلقي اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعوة "حميدة . إ . ع " ، 50 عاما ، ربة منزل ومقيمة بقرية "ميت غراب " التابعة لدائرة المركز، ، مصابة بحالة إعياء وقيء ادعاء تناول مادة سامة.

بانتقال الضباط والفحص وسؤالها قررت بتناولها قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال ، وذلك لوجود خلافات عائلية بينها وبين نجليها المتواجدين حاليا خارج البلاد ، لعدم قيامهما يإرسال مبالغ مالية لها للإنفاق ، مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8226 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين ، وجارى العرض على النيابة العامة.