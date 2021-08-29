أول مستثمر كفيف يعلق على مشاركته في التداول بالبورصة ..فيديو

علق عمرو سليمان، أول مستثمر كفيف في البورصة المصرية، على مشاركته بالبورصة المصرية، معقبا: "شرف لي أني أكون في هذا المشهد".

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، "هدفنا أن نعرف المكفوفين أننا يمكن أن نمارس التداول بأنفسنا دون الاحتياج لأي شخص آخر"، لافتا: "انتظرت فترة طويلة لكي أمارس التداول ومؤخرا تعاملت مع شركة لها تطبيق يعمل مع البرنامج الناطق، ومن هنا بدأت أتعامل معه".



وتابع "رأينا تعاون جميل ورهيب وروح جميلة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وقابلتنا بحفاوة وبشكل جميل وسعمت رأي كل شخص منا وتجاوبت معنا"، موضحا: "التداول فرصة عمل للكفيف لأن فرص العمل أمام الكفيف ضئيلة جدا".