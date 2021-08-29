استمرار فعاليات "إطّعم من أجل مصر" بجامعة دمياط

واصلت حملة "إطعّم من أجل مصر" أعمالها لتطعيم أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من نوع استرازينيكا والذين سبق وتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ذاته في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2021، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بدمياط وتحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة، بانتظام أعمال استقبال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة الذين حضروا لتلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من نوع استرازينيكا وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات بقاعتي 205 و 206.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر للدكتور إيهاب محمود إبراهيم مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة بدمياط والمشرف على توزيع اللقاح بدمياط والفريق الطبي من مديرية الصحة والسكان القائمين على الحملة وكذلك الدكتور وائل عوض عميد كلية الحاسبات والمعلومات وفريق العمل بالكلية على استضافتهم للحملة وجمال الزيني مدير الإدارة الطبية وأعضاء الإدارة الطبية على ما يبذلونه من جهود تنظيمية.

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