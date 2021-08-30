أفضل بنك تشتري منه الدينار الكويتي اليوم الإثنين

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 30 اغسطس وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين عند 51.98جنيه للشراء و 52.42جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم اليوم الإثنين نحو 51.99 جنيه للشراء و 52.32جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى اليوم الإثنين نحو 52 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.





وصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الإثنين نحو 48.44 جنيه للشراء و 52.32 جنيه للبيع.



سجل سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الإثنين نحو 48.51 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الإثنين نحو 49.32جنيه للشراء و 52.26جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجارى الدولى CIB اليوم الإثنين نحو 49.31 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحدة نحو 47.42 جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 49.29جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.57 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع..



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الإثنين نحو 47.71جنيه للشراء و 51.27 جنيه للبيع.



بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير و الاسكان اليوم الإثنين نحو 48.36 جنيه للشراء و 52.41جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 49.79 جنيه للشراء و 54.83 جنيه للبيع.



ويقدم المصرف العربى الدولى أفضل سعر لتبيع له الدينار الكويتى وهو 52 جنيها.



ولدى بنك كريدى اجريكول افضل سعر لتشترى منه الدينار الكويتى وهو 51.27 جنيه.