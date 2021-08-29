قرعة دور الـ32 بكأس ألمانيا .. بايرن ميونخ يواجه مونشنجلادباخ

أقيمت مساء اليوم، قرعة دور الـ 32 من كأس ألمانيا ، التي يحمل لقبها فريق بوروسيا دورتموند.



وسيواجه دورتموند، فريق إنجولشتات من الدرجة الثانية، وستكون المواجهة الأقوى بين بايرن ميونخ، وبوروسيا مونشنجلادباخ.

ويذكر أن دورتموند يحمل لقب النسخة الأخيرة من كأس ألمانيا بعد فوزه الكبير على لايبزيج.

وتأتي مباريات دور الـ 32 من كأس ألمانيا كالاتي:

بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونخ

دورتموند × إنجولشتات

باير ليفركوزن × كارلسروه

بروسيا مونستر × هيرتا برلين

فالدوف مانهيم × يونيون برلين

اوزنابروك × فرايبورج

بابلسبيرج × لايبزيج

ميونخ 1860 × شالكة

هانوفر × فورتونا دوسلدورف

بوخوم × أوجسبورج

دينامو دريسدن × سانت باولى

هوفنهايم × هولشتاين كيل

يان ريجينسبورج × هانزا روستوك

نورنبيرج × هامبورج

ماينز × أرمينيا بيليفيلد

شتوتجارت × كولن