18 سبتمبر.. إطلاق أكبر منتدى لصحة المرأة العربية ضد السرطان.. فيديو

كشف الدكتور محمد العزب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية لانطلاق أكبر منتدي عربي لصحة المرأة بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة، بحضور بعض الوزراء، وبمشاركة المحافظات، معلنا افتتاحه في 18 سبتمبر المقبل.



جاء ذلك علي هامش انطلاق المرحلة الثانية لحملة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وأجري تليفزيون “صدي البلد”، بث “مباشر” مع الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتورة رانيا علواني، المدير التنفيذي، والدكتور ضياء عبد الحليم، سكرتير الجمعية، كشفوا من خلاله عن تفاصيل الاستعدادات ومشاركات وجوائز المنتدي العربي والتي قد تصل لحصول الفائزة في المسابقة الأولي علي خاتم ألماظ.



قال العزب خلال بث “صدي البلد”، أن المنتدي يتسق مع الرؤي الواضحة للقيادة السياسية لدعم صحة المرأة وتمكينها، مشيرا إلي أن الهدف الأساسي من تنظيم المؤتمر هو مواجهة انتشار السرطان، مضيفا:" نشارك الدولة في دورها الأساسي الذي تحرص علي القيام به، وهو منح حياة أفضل لمواطنيها".

أضاف رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن المنتدي العربي لصحة المرأة، يتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية و بعض الوزرات المعنية منها وزارة الصحة ووزارة التضامن الإجتماعي ووزارة التخطيط، بهدف الوصول إلي كل سيدة بالوطن العربي، بمشاركة عدد كبير من الأطباء الدوليين بمختلف التخصصات المتعلقة بالأورام، مؤكدا أن الهدف الاول والرئيسي هو زيادة الوعي لدي المرأة في معركتها الشرسة ضد مرض السرطان.



كما نوه العزب الي إمكانية المشاركة للسيدات عن طريق التسجيل من خلال صفحة المنتدي وهي Femi Health Arab Forum ، للحصول علي دعوات مجانية للراغبين في حضور الفاعليات.



كما لفت العزب إلي أن جوائز المنتدي تتنوع بين طبية بمنح استمارات للسيدات المشاركات بإجراء الكشوفات الدورية المجانية من خلال المراكز الطبية المشاركة في المنتدي، وآخري عينية وهي المقدمة من رعاة المنتدي، منها علي سبيل المثال خاتم الماظ، فستان فرح، وجهاز عرائس، وأدوات وجلسات تجميلية، مشيرا إلي إتاحة إمكانية مشاركة الراغبات بمسابقات المنتدي والتي سوف تذاع علي الهواء من خلال " بث مباشر "علي الصفحة الرسمية والسابق الإشارة إليها.



كما أكد الدكتور محمد العزب، أن المنتدي يأتي في إطار الحرص علي المشاركة الفعالة في جميع المبادرات الرئاسية المهتمة بصحة المرأة المصرية و القضاء علي قوائم الانتظار.



من جهتها كشفت الدكتورة رانيا علواني، المدير التنفيذي بالجمعية المصرية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، عن تنظيم مسابقات عينية وطبية علي هامش فاعليات المنتدي، مؤكدة مشاركة أطباء متخصصين لعلاج جميع أنواع الأورام التي يحتمل أن تصيب المراة، بالإضافة إلي متخصصين في العلاج النفسي لتقديم الدعم بمريضات السرطان ومساعدتهن علي تجاوز ازماتهم النفسية، خلال رحلة العلاج، مؤكدة أن الهدف الرئيسي لتنظيم المؤتمر هو توعية المرأة بأهمية المتابعة والفحص المبكر لتجاوز المراحل المعقدة للعلاج.



واختتمت علواني، منوهة إلي مشاركة اطباء متخصصين في مجال التجميل بالحلقات النقاشية بالمنتدي العربي لصحة المرأة، للرد علي إستفسارات المشاركات حول مدي إمكانية خضوعهم لعمليات تجميلية بعد إستئصال الورم.



كما أشار الدكتور ضياء عبد الحليم، سكرتير الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إلي بدء المرحلة الثانية في الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم، امس الجمعة، في مجمع الإسماعيلية الطبي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور ضياء، أنه منذ بدء الحملة منذ نحو 3 أسابيع، تم الكشف على أكثر من 100 سيدة، للتنبؤ بالحالات التي من الممكن أن تكون عرضة لسرطان عنق الرحم.

وأشار السكرتير العام بالجمعية المصرية، إلى أن هناك 120 سيدة كانوا علي موعد لإجراء الفحص المبكر، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية للحملة، أمس الجمعة.

كما أوضح الدكتور ضياء عبدالحليم أن طريقة الفحص لا تختلف كثيرا عن الفحوصات الطبية للسيداتكما أشار إلي أن هدف الجمعية الاول هو الاهتمام بصحة المرأة، وان الفكرة بدأت تتطور، الي تنظيم اكبر مؤتمر يحمل عنوان " المراة والسرطان، ليناقش مسببات الإصابة والتوعية بمخاطر جميع أنواع السرطانات مثل المبيض والرحم والثدي بإعتباره أهم أنواع السرطانات وأكثرها إنتشارا.

وكانت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، قد أطلقت حملة مجانية لإجراء الفحص المبكر لسرطان عن الرحم، منذ نحو 3 أسابيع، بمجمع الإسماعيلية الطبي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، برئاسة الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.



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