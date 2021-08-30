نشرة العالم| إعصار إيدا يضرب أمريكا.. موعد استئناف الرحلات بين مصر والكويت.. تيجراي تهاجم الاتحاد الأفريقي بسبب جرائم آبي أحمد

نشر موقع صدى البلد الإخبار خلال الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

انفجار قوي قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن عشرات الجرحى| فيديو

وأفادت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، عن مصدر مطلع تأكيده أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي، وأن الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار، مشيرا إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عشرات المصابين جراء الانفجار.

جبهة تحرير تيجراى تشن هجوما حادا على الاتحاد الإفريقى بسبب "فظائع قوات آبى أحمد"

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المعارضة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاتحاد الإفريقي بعدم الحيادية وعدم مراعاته لما أحدثته القوات الإثيوبية في إقليم تيجراي خلال القتال المستمر منذ تسعة أشهر، وفق ما ذكرت صحف دولية.

مقتل وإصابة 5 في الهجوم الصاروخى على كابول.. فيديو

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، فأن انفجارا قويا وقع بالقرب من مطار كابول الدولي وبالتحديد شمال المطار، فيما نقل عن شهود عيان أنه تم إطلاق قذائف "آر بي جيه" في الواقعة.

صاروخ أصاب منزلًا.. أطفال ونساء بين ضحايا هجوم مطار كابول الثانى

أعلنت الشرطة الأفغانية، أن الإنفجار الذي وقع شمال غرب مطار كابول الدولي أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت، ذاكرة إن الحصيلة الأولية المرشحة للزيادة تفيد بمقتل طفل صغير في الهجوم الإرهابي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

القوات الأمريكية تنفذ ضربة عسكرية في كابول

صرح مسئولان أمريكيان، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

طالبان: الضربة الجوية الأمريكية تستهدف انتحاريين خططوا لمهاجمة مطار كابول

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في كابول، ويأتي ذلك بعد أيام من وقوع انفجارين مدمرين أسفرا عن مقتل ما يقرب من 200 شخص ، بينهم 13 جنديًا أمريكيًا، خارج مطار كابول.

الجزائر تعتقل نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس

أفاد موقع "الشعب نيوز" الجزائري، بنبأ اعتقال رئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، خلال إقامته في شفة تقع بإحدى المدن الجزائرية القريبة من الحدود التونسية.



أفغانستان .. مقتل 6 أشخاص من تنظيم داعش في الضربة الأمريكية بكابول

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الغارات التي شنتها طائرات أمريكية مسيرة في مدينة كابول الأفغانية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص.

الانسحاب النهائى بدأ.. "أمريكا": إجلاء 114 ألف شخص من أفغانستان ويتبقي 300 آخرون

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بأن بلاده تعمل على إجلاء 300 أمريكي متبقين في أفغانستان، بعد عمليات إجلاء تجاوزت حصيلتها في ظرف أسبوعين أكثر من 114 ألف شخص، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي.

عشرات القتلى والجرحى.. البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على اليمن

أدان البرلمان العربي، الهجوم الحوثي الإرهابي ، الذي استهدف صباح اليوم الأحد قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

بايدن وزوجته يستقبلان جثامين الجنود الأمريكيين بعد إعادتهم من أفغانستان

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قاعدة دوفر الجوية اليوم الأحدـ لتكريم أفراد من الجيش قتلوا في هجوم انتحاري أثناء إجلاء مدنيين من أفغانستان الأسبوع الماضي.

تركيا ترفض الافغان.. جاويش اوغلو: لن نتحمل ضغطا إضافيا لإنقاذ الاتحاد الاوروبي

جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو تصريحات الرئيس رجب طيب اردوغان، الأحد، بأن تركيا لا يمكنها إنقاذ الاتحاد الأوروبي باستقبال الأفغان الذين عملوا لصالح الدول الغربية في أفغانستان، بعد انتهاء مهمتهم وخروجهم كلاجئين في ظل تولي طالبان السلطة هناك.

الكويت تعلن موعد استئناف الطيران مع مصر

كشفت وسائل إعلام كويتية عن موعد استئناف رحلات الطيران بين الكويت ومصر، وذلك بعد سماح السلطات الكويتية بإعادة الرحلات مع مدن عدة بينها القاهرة.

بينيت يطالب نتنياهو برد هدايا تلقاها أثناء شغله منصب رئيس وزراء إسرائيل

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو اتهامات بـ الفساد فيما يتعلق بثلاث قضايا، بما في ذلك اتهامات بأنه قبل هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات شخصية.

طالبان: ليس من حق أمريكا شن هجمات على أفغانستان..والعالم جعل داعش مهما

قال عبد الحق الواثق، عضو المكتب السياسي لحركة طالبان، إن الولايات المتحدة تبالغ في وجود تنظيم داعش في أفغانستان.

وزير النفط الليبي يكشف تفاصيل إيقاف وإحالة رئيس "المؤسسة الوطنية" للتحقيق

قال وزير النفط الليبي، محمد عون، اليوم الأحد، إنه أوقف رئيس شركة النفط الحكومية؛ مما أدى إلى تصعيد الخلاف بين الاثنين، لكن في خطوة قد يجد صعوبة في فرضها.

سيظهر للعلن قريبا.. طالبان تكشف مكان تواجد زعيم الحركة

كشف متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الأحد، مكان أمير الحركة وزعيمها هبة الله أخوند زاده الذي لم يظهر علنا منذ سيطرة طالبان على كابول وحتى الآن.

الصين ترد بقوة على تقرير أمريكا حول منشأ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانج يي أعرب لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن احتجاج الصين الشديد على تقرير المخابرات الأمريكية الأخير عن منشأ كورونا.

فلسطين.. أبو مازن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الأحد، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في رام الله.

إعصار إيدا الأمريكي.. تحذيرات من تداعيات كارثية وبيان عاجل لـ بايدن

قالت الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ إنها تتوقع نتائج كارثية بسبب الإعصار "آيدا" الذي يضرب جنوبي البلاد.