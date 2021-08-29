صاروخ أصاب منزلًا.. أطفال ونساء بين ضحايا هجوم مطار كابول الثانى

أعلنت الشرطة الأفغانية، أن الإنفجار الذي وقع شمال غرب مطار كابول الدولي أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت، ذاكرة إن الحصيلة الأولية المرشحة للزيادة تفيد بمقتل طفل صغير في الهجوم الإرهابي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

من جانبها، نقلت وكالة Aśvaka الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن صاروخا أصاب منزلا سكنيا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابول، مشيرين إلى أن الهجوم خلف قتيلين وثلاثة جرحى على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وقالت التقارير الإخبارية الأولية، إن الهجوم الذي أسقط ضحايا في مطار كابول، تم من خلال هجوم صاروخي غير محدد إلى الآن، وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني والاستنفار لعناصر طالبان، وذلك في ثاني هجوم على المطار خلال أيام قليلة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار في العاصمة الأفغانية كابول.

ووقع الهجوم الأول قبل أيام في محيط مطار كابول وأوقع ضحايا قتلى وجرحى بالعشرات، في واحد من أعنف الهجمات الإرهابية في أفغانستان قبل الانسحاب الكامل لأمريكا.





وذكرت التقارير إن العاصمة كابول شهدت اليوم الأحد انفجارا عنيفا جديدا في محيط مطار حامد كرزاي الدولي.

وأكدت، أن الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار، و أنه نجم عن هجوم صاروخي.