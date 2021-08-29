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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار إيدا الأمريكي.. تحذيرات من تداعيات كارثية وبيان عاجل لـ بايدن

صدى البلد

قالت الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ إنها تتوقع نتائج كارثية بسبب الإعصار "آيدا" الذي يضرب جنوبي البلاد.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي إن :عودة التيار الكهربائي ستستغرق أسابيع في بعض المناطق بسبب إعصار إيدا واصفًا إياه بالمدمر.

وأضاف بايدن: "فرق الإغاثة والاستجابة ستعمل على مساعدة المواطنين لمواجهة الإعصار".

ووصل إعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا مصحوبا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، وارتفاع "كارثي" محتمل في مستوى ماء البحر، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وهرب عشرات الآلاف من الولاية، خوفا على حياتهم من الإعصار، ولكن بحلول صباح الأحد كان أوان الهروب قد فات.

وقال حاكم الولاية، جون بل إدواردز، إن هذا الإعصار قد يكون الأقوى منذ نحو 150 عاما.

واكتسبت شدة الإعصار زخما فوق مياه خليج المكسيك الدافئة.

ووصل إلى اليابسة في بورت فورتشون، جنوبي نيو أورلينز، كإعصار من الدرجة الرابعة على مقياس "سافير سيمبسون" المكون من 5 درجات. وهذا يعني أنه سيتسبب على الأرجح في دمار بالغ للمنازل والأشجار وأعمدة الكهرباء.

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وفي بعض المناطق، قد يصل ارتفاع مستوى البحر المصاحب للإعصار إلى 4.8 متر، وهو ما يُحتمل أن يؤدي إلى غمر بعض الأجزاء المنخفضة من الشريط الساحلي.

ولا يزال تأثير تغير المناخ على تكرار العواصف غير واضح، ولكن ارتفاع حرارة مياه سطح البحر يزيد من حرارة الهواء فوقها، ويوفر بالتالي المزيد من الطاقة لدفع الأعاصير.

ويزيد هذا احتمال أن تصبح الأعاصير أكثر قوة وتتسب في سيول أكبر.

وحل إيدا في الذكرى 16 لإعصار كاترينا، وهو إعصار من الدرجة الثالثة اجتاح نيو أورلينز في 2005 وتسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.

وأنذرت مصلحة الأرصاد الجوية سكان نيو أورلينز بأن يختبئوا فورا، إذا لم يكونوا فعلوا ذلك، وكتبت بموقع تويتر: "اركنوا إلى غرفة داخلية أو إلى غرفة صغيرة دون نوافذ. الزموا بيوتكم في هذه الظروف".

وتعاني مستشفيات لويزيانا من ضغط بسبب مرضى كوفيد-19، إذ أن الولاية بها ثالث أعلى نسبة إصابات في الولايات المتحدة.

وعادة ما تُخلى المستشفيات التي تكون في مسار الأعاصير، ولكن هذه المرة الأسرة المتوفرة قليلة حتى في المستشفيات البعيدة عن السواحل.
 

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