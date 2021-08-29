كارثة جديدة تهدد الأمريكيين | إيدا أعصار لا يبقى ولا يذر

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ولاية لويزيانا على موعد مع كارثة جديدة، حيث حذر حاكم الولاية إعصار «إيدا»، المتوقع أن يضرب البلاد، مؤكدا أنه «سيكون أقوى إعصار يضرب لويزيانا منذ عام 1850».

وقال الحاكم جون بيل إدواردز إنه «وفقا لتقديرات خبراء الأرصاد بالمركز الوطني لخدمات أحوال الطقس فإن عاصفة إعصار «إيدا» تصنف على أنها من فئة الدرجة الرابعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة له تصل إلى 140 ميلا فى الساعة، وبالتالى فإنه سيكون أقوى إعصار يضرب الولاية منذ عام 1850».

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن «إعصار إيدا يواصل سيره عبر خليج المكسيك تجاه ولاية لويزيانا الساحلية، وإن سرعة الرياح بلغت بالفعل مائة ميل في الساعة».

وفي التقرير التالي وبمناسبة إعصار «إيدا» يسلط موقع «صدى البلد»، الضوء على أقوى الأعاصير التي ضربت الكرة الأرضية وتم تسجيلها من قبل هيئات الأرصاد في عدد من الدول:

إعصار أندرو

حدث عام 1992 في فلوريدا، وتسبب بمقتل 65 شخصا وإصابة الآلاف، وبلغت سرعته 280 كم في الساعة، بالإضافة للأضرار التي سببها وهي تعادل 26.5 مليار دولار

إعصار كاترينا

حدث عام 2005 في مسيسيبي، وتسبب بمقتل 1,833 شخص، وبلغت سرعته 280 كم، بالإضافة للخسائر التي بلغت 108 مليارات دولار.

إعصار كورا

حدث عام 1966 في الصين، بالرغم من أنه لم يتسبب بأي خسائر بشرية، إلا أنه دمر جزيرة أوكيناوا بالكامل.

إعصار تيب

حدث عام 1979 في اليابان، وكان بسرعة 305 كم في الساعة، وتسبب بمقتل ما يقارب 100 شخص، وأحدث أضرارا في البيئة الزراعية والسمكية تضاهي ملايين الدولارات

إعصار سالي

حدث عام 1964 في بوناب، وكان بسرعة 314 كم في الساعة، واستمر حتى وصل الفلبين بسرعة 185 كم في الساعة، مدمرا كل ما في طريقه.

إعصار كيت

حدث عام 1966 وتوقف قبل وصوله لأي أرض يابسة، وكان بسرعة 314 كم في الساعة.

إعصار آيدا

حدث عام 1958 في اليابان، وكان بسرعة 325 كم في الساعة، وتسبب بخسائر بشرية بلغت 1,300 شخص، ومادية بلغت 50 مليون دولار.

إعصار فايوليت

حدث عام اليابان في 1961، وكان بسرعة 330 كم في الساعة، وتسبب بوفاة شخصين.

إعصار نانسي

حدث عام 1961 في المحيط الهادئ، وبلغت سرعته 345 كم في الساعة، وهو الأسرع في التاريخ، وتسبب بمقتل 191 شخصا، وآلاف الجرحى، بالإضافة لتسببه في أضرار مادية هائلة في اليابان ودول أخرى.

إعصار هايان

أصاب هذا الإعصار الفلبين وميكرونيزيا والصين وفيتنام عام 2013، وكان الأكثر تدميرا ودموية في تاريخ الفلبين تحديدا، ويعتقد أن هذا الإعصار الذي عرف أيضا باسم "يولندا" أقوى إعصار ضرب المنطقة على الإطلاق، وبلغت سرعته نحو 314 كيلومترا في الساعة.

وتسبب هذا الإعصار في مقتل نحو 12 ألف شخص وخسائر مادية قدرت بـ 686 مليون دولار، كما ألحق أضرارا بـ11 مليون شخص، إذ أصبح معظمهم بدون مأوى.

إعصار ويلما

في عام 2005، اجتاح إعصار ويلما كوبا وأجزاء من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وولاية فلوريدا الأميركية، وأسفر عن مصرع 62 شخصا، ناهيك عن أضرار مادية كبيرة تركزت في شبه جزيرة يوكاتان، حيث بلغت سرعة الإعصار 295 كيلومترا في الساعة، وتحول من عاصفة استوائية قرب جاميكا إلى إعصار من الدرجة الخامسة.

إعصار ميتش

كان هذا الإعصار عام 1998 ضخم جدا، حيث بلغت سرعة الرياح فيه 290 كيلومترا في الساعة، ونشأ الإعصار في البحر الكاريبي قبل أن يعصف بدول الهندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا، وخلف الإعصار 11 ألف قتيل و2.7 مليون مشرد.