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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيظهر للعلن قريبا.. طالبان تكشف مكان تواجد زعيم الحركة

طالبان تكشف مكان
طالبان تكشف مكان تواجد زعيمها هبة الله أخوند زاده

كشف متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الأحد، مكان أمير الحركة وزعيمها هبة الله أخوند زاده الذي لم يظهر علنا منذ سيطرة طالبان على كابول وحتى الآن.

 

وقال بلال كريمي المتحدث باسم حركة طالبان إن الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده الذي لم يسبق أن ظهر علنا، موجود في أفغانستان وتحديدا في قندهار.

 

وأضاف كريمي: "يمكنني التأكيد أنه في قندهار.. سيظهر قريبا بشكل علني"، وذلك بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

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وتولى هبة الله أخوند زاده زعامة حركة طالبان في عام 2016، بعد تعيينه أميرا من قبل مجلس شورى الحركة خلفا للزعيم السابق أختر محمد منصور.

 

ومنذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، كثرت الأسئلة عن أمير الحركة هبة الله أخوند زاده ومكان تواجده.

 

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن زعيم طالبان ونائبه الملا محمد يعقوب بدءا مشاروات مع قيادات وزعماء القبائل في ولاية قندهار.

 

وانتشرت شائعات خلال الأعوام الماضية عن وفاة الزعيم الأعلى لطالبان، نظرا لأن ظهوره العلني محصور بدرجة كبيرة في الرسائل الصوتية خاصة خلال المناسبات.

 

ولا توجد سوى صورة واحدة لزعيم طالبان نشرتها الحركة، وقالت الحركة بعد سؤالها عن مكان هبة الله أخوند "سترونه قريبا إن شاء الله".

 

وتحت قيادة أمير طالبان الحالي وقعت الحركة اتفاق سلام تاريخي مع الولايات المتحدة في قطر في فبراير 2020 ، ووصف أخوندزاده الإتفاق بأنه "انتصار كبير" للحركة.

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