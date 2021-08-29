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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان: ليس من حق أمريكا شن هجمات على أفغانستان..والعالم جعل داعش مهما

صدى البلد

قال عبد الحق الواثق، عضو المكتب السياسي لحركة طالبان، إن الولايات المتحدة تبالغ في وجود تنظيم داعش في أفغانستان.

 

وردا على الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي بطائرة مسيرة في ننكرهار ضد داعش يوم الجمعة، قال الواثق إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في شن هجمات في أفغانستان. بحسب "طلوع نيوز".

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وقال مسؤولون أمريكيون إن غارة جوية أمريكية أخرى بعد ظهر يوم الأحد استهدفت سيارة تقل "عدة مفجرين انتحاريين" من داعش.

 

وأضاف:"العالم جعل داعش مهماً، ولن يدوم داعش في أفغانستان".

 

وأكد عبد الحق أن الضربات الجوية للجيش الأمريكي في أفغانستان تتعارض مع اتفاق الدوحة الذي وقعته الولايات المتحدة وطالبان.

 

وتابع:"وقعنا اتفاقا مع أميركيين في الدوحة بخصوص هذا والهجوم ضد الاتفاق. واستنادا الى الاتفاق لا يسمح لهم بالتدخل في شؤون افغانستان بعد انسحابهم".
 


وتأتي تصريحات واثق في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت من أن داعش قد تشن هجمات على مطار كابول.

طالبان أفغانستان داعش الولايات المتحدة الدوحة

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