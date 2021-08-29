الكويت تعلن موعد استئناف الطيران مع مصر

كشفت وسائل إعلام كويتية عن موعد استئناف رحلات الطيران بين الكويت ومصر، وذلك بعد سماح السلطات الكويتية بإعادة الرحلات مع مدن عدة بينها القاهرة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الخطوط الجوية الكويتية ستعيد تشغيل رحلاتها إلى مصر، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، بواقع رحلتين يوميا إلى القاهرة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن الرحلة الأولى ستقلع من الكويت في تمام الساعة 8.15 صباحاً - وتصل القاهرة في الـ10 صباحاً، وبالنسبة للعودة: سيكون الإقلاع من القاهرة 11.30 صباحاً - الوصول للكويت في تمام الساعة 3.00 عصراً.

أما الرحلة الثانية، ستقلع من الكويت في تمام الساعة 11.30 مساءً، وتصل للقاهرة الساعة 1.25 صباح اليوم التالي.

وأضافت المصادر أن إقلاع الرحلة من القاهرة سيكون في تمام الساعة 2.45 صباحاً، ووصولها إلى الكويت 6.25 صباحاً.

في وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتي إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع 6 دول، بينها مصر، وذلك بعد توقفها بسبب إجراءات كورونا.

وقالت السلطات الكويتية إن موعد انطلاق أول رحلتين تجاريتين مباشرة تقل الركاب بين الكويت ومصر سيكون فور إنجاز الإجراءات الاعتيادية.

وأكدت سلطات الطيران المدني في الكويت أن الإعداد والتجهيز للإجراءات التي تتطلبها الرحلات الجوية في المطارات قيد التنفيذ، وذلك بعد أن تمت الموافقات الأساسية المطلوبة.