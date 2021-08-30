موقف المقاولون العرب من استمرار النحاس وفلوس الجزيري عند الزمالك

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن عماد النحاس، المدير الفني للفريق مستمر في قيادة الذئاب في الموسم الجديد.

واختتم المقاولون العرب الدوري المصري في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 41 نقطة.



وأضاف محمد عادل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "البلدوزر" المُذاع عبر قناة "الشمس": "عماد النحاس مستمر مع المقاولون العرب في الموسم الجديد".

وتابع: "نادي الزمالك لم يحول أموال صفقة سيف الدين الجزيري حتى الآن، ونبارك لهم على حصدهم بطولة الدوري".

واختتم: "لا يوجد أي ناد تحدث عن ضم اللاعب محمد مجلي ولن نسمح برحيل أي لاعب".

يذكر أن سيف الجزيري يلعب لـ الزمالك معارًا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقده يسمح للقلعة البيضاء بشرائه نهائيًا.