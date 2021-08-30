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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك الشياكة .. محمد سامى يشارك متابعيه بصورة له | شاهد

صدى البلد

نشر المخرج محمد سامي صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  “إنستجرام”.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

منور يانجم - ملك الشياكة وأناقة - اعظم مخرج ف العالم 

 

على صعيد آخر، ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".

 

وتابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".

محمد سامى تامر مرسي انستجرام المخرج محمد سامي

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