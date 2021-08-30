الصحف الإماراتية.. مشاركة مصرية في اجتماع ليبيا بالجزائر.. جريمة حوثية جديدة في اليمن.. قرار عاجل من بايدن بشأن إعصار إيدا

الصحف الإماراتية:

*وزير الخارجية يشارك في اجتماع ليبيا بالجزائر

*إعصار إيدا يحول ولاية أمريكية لمنطقة كوارث

*أسبوع مهم في تاريخ لبنان



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ابرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، وصف خبراء بالقطاع السياحي، قرار فتح تأشيرات السياح المطعمين من جميع الدول بأنه يدشن مرحلة نوعية جديدة من الانتعاش للقطاع السياحي في دولة الإمارات بعد أن حقق معدلات أداء جيدة خلال جائحة «كوفيد19».

وقالوا إن القرار يأتي في توقيت مهم متزامناً مع اقتراب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» إلى جانب بدء موسم السياحة الشتوية.

ومن مصر، توجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأحد، إلى الجزائر، للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة 30-31 أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر.

وفي السعودية، دمرت الدفاعات الجوية السعودية طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي صوب خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وأعلن التحالف، الذي تقوده المملكة، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين اعتراض الدفاعات السعودية لطائرة مسيّرة مفخخة ثالثة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أيضا.

ومن السودان، أعلن الفريق شرطة حقوقي شرف الدين بشير عثمان، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني في السودان، انفراج أزمة الجوازات بجميع مجمعات الجوازات.

وقال شرف الدين في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تمت عبر مجهود وتنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة مع وزارة المالية الاتحادية، مما أسفر عن انتظام عملية استلام الدفعة الجديدة من الجوازات.

وفي فلسطين، قال مسؤولون إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى أمس الأحد بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في رام الله بالضفة الغربية.

وهذا هو أرفع اجتماع يُعلن عنه بين عباس ووزير إسرائيلي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو.

وإلى سوريا، من المتوقع أن يزور وكيل الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث سوريا في إطار دعم الجهود الإنسانية للمساعدة في مواجهة الوضع المتردي، في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات على دمشق، فيما تشير المعطيات إلى حالة من الانهيار الاقتصادي في سوريا بسبب انقطاع الخدمات الأساسية في البلاد.

ومن لبنان، لم تحمل نهاية الأسبوع الفائت أي جديد يُعول عليه فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، فلا عملية التأليف بلغت نهاياتها، ولا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أقدم على تجرع كأس الاعتذار.

وفي اليمن، قُتل 40 جندياً يمنياً، وأصيب 60 آخرون في هجوم إرهابي شنته ميليشيا الحوثي على ثكنات الجنود بقاعدة العند العسكرية في محافظة لحج على بعد 70 كيلومتراً من عدن.

وقال مصدر أمني إن ما بين 30 إلى 40 جندياً على الأقل قتلوا، فيما أصيب أكثر من 60 آخرين، في هجوم مزدوج نفذته الميليشيا استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة واستهدف ثكنات للجنود في القاعدة، وأن فرق الإخلاء الطبي نقلت المصابين إلى مستشفيات لحج وعدن، وأكد أن الهجوم الإرهابي يؤكد أن الميليشيا لن تكون طرفاً على طاولة الحوار ولا تعرف سوى الخيار العسكري، داعياً إلى إمداد القوات الجنوبية بأسلحة الدفاع الجوي حتى تتمكن من التصدي لمثل هذه الهجمات.

ودوليا، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سنوي أن كوريا الشمالية استأنفت فيما يبدو تشغيل مفاعل نووي يُعتقد على نطاق واسع أنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية.

ومن الولايات المتحدة، اجتاح الإعصار إيدا ولاية لويزيانا الأمريكية أمس الأحد مارا بخليج المكسيك، وكان مصحوبا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.

وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء نيو أورليانز، أكثر مدن لويزيانا سكانا، وفقا لشركة المرافق المحلية، وذلك بعد ساعات من نشر تحذيرات من احتمال حدوث سيول.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، العراق بنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، فيم رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج المؤتمر، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس العراقي برهم صالح أهمية التعاون بين الدولتين، لاسيما في مجال محاربة تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن مهمة محاربة «داعش» لم تنجز وإنما تنتقل لمرحلة جديدة.



ومن ناحية أخرى، أكدت حركة طالبان، أمس الأحد أن الحكومة الجديدة ستعلن خلال أسبوعين،وذكرت أنها عينت حكاماً ورؤساء أمن لأغلبية الولايات،بينما اعلنت مجموعة تضم زعماء مخضرمين إنها تهدف إلى إجراء محادثات مع حركة طالبان .

كما أبلغ مسؤول أمريكي رويترز بأن عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول الدولي قبل أن تعترضها منظومة دفاع صاروخي، مستشهدا في ذلك بتقارير أولية.

ومن صحيفة الاتحاد، شب حريق أمس الأحد، بمبنى شاهق في مدينة ميلانو بإيطاليا، حيث انتشر في البداية بالطوابق الأعلى من المبنى المؤلف من 20 طابقاً قبل أن تتجه النيران للأسفل، وفقاً لوحدة الإطفاء على تويتر.

ومن الولايات المتحدة، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار إيدا وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.