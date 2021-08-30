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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توجيهات رئاسية بالتوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج .. وقطاع تنمية الثروة الحيوانية يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على خلفية التوجيهات الرئاسية بالتوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم، إن القيادة السياسية تهتم بهذا الملف بشكل واضح ، وذلك للتحسين الوراثي للسلالات ، من خلال التوسع في استيراد سلالات متخصصة في انتاج الألبان يمكن أن يفوق إنتاجها بمعدل خمس أضعاف السلالات العادية .

وأوضح الدكتور طارق سليمان ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن الدولة مهتمة بمجالات التوسع في الإنتاجية ، منذ أن أطلقت المشروع القومي للبتلو ، لجلب واستيراد سلالات سريعة النمو من الخارج ، بمعدلات زيادة وزنية ضعف الزيادة المحلية  .

وأشار " سليمان " إلى أن الدولة اتجهت بالاهتمام بصغار المربيين ، ومراكز تجميع الألبان ، إلى جانب مشروع " حياة كريمة " بالقرى والمشروع القومي للبتلو ، والذي وصل استثماره لأكثر من 5 مليار جنيه مصري .

ولفت إلى أن الدولة قامت بعمل حصر لأعداد مراكز تجميع الألبان ، ووصل لعددهم لـ 826 مركز على مستوى الجمهورية ، بشكل منعزل وبدون ترخيصات ، وحرصت الدولة على التنسيق بشكل مباشر معها .

وأستطرد : أن مشروع استيراد سلالات كثيفة انتاج الألبان ، هو أول برتوكول بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي والبنوك الممولة . 

السلالات كثيفة الإنتاج س قطاع تنمية الثروة الحيوانية الدكتور طارق سليمان البتلو اخبار التوك شو

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