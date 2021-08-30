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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب مذهل.. إغماء فتاة لحظة تحدثها هاتفيا "والتليفون في الشاحن"

صورة للشابة قبل وفاتها
صورة للشابة قبل وفاتها

أصيبت شابة بالغة من العمر 17 عاما، في البرازيل بالصعق كهربائيا بسبب ضرب البرق لمنزلها في الأيام الماضية. 

وفقا لما نشرته صحيفة “ ديلي ميل”، فإن فتاة بالغة من العمر 17 عاما، أصيبت بصدمة كهربائية اثناء تحدثها لصديقتها عبر هاتفها المحمول الموصل بالكهرباء لشحن بطاريته. 

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قالت والدة الشابة انها كانت تستخدم الهاتف في الوقت الذي ضرب البرق منزلها، فأدى إلى إصابتها بصعقة كهربائية بسبب توصيلها للهاتف بالكهرباء. 

أوضحت والدة الشابة أنها أصيبت بالإغماء بسبب تلك الصاعقة و حاول أفراد أسرتها تقديم الإسعافات الأولية لها لحين وصول الإسعاف . 

جدير بالذكر أن الشابة لقيت مصرعها فور وصولها للمستشفى و فقد الأطباء الامل في إنعاشها، و تعتبر الضحية الثالثة في البرازيل لضرب البرق المنازل . 

 

شابة البرازيل صعق صعق كهربائي برق هاتف

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