28 مليون دولار إيرادات Candyman في ثلاثة أيام

حقق فيلم الرعب الأمريكي Candyman إيرادات متميزة بعد ثلاثة أيام من طرحه في دور العرض الأمريكية، وبعض الأسواق الخارجية محققا حوالي 28 مليون دولار.

سيطر فيلم Candyman على البوكس أوفيس الأمريكي محققا أكثر من 22 مليون دولار خلال يومين فقط، ومن المتوقع له أن يحقق المزيد من الأرقام خلال الفترة المقبلة.

تفوق Candyman على فيلم ريان رينولدز الجديد Free Guy الذي وصلت إيرادات للأسبوع الثالث إلى حوالي 180 مليون دولار عالميا، و79 مليون دولار محليا.

قصة فيلم Candyman

فيلم Candyman هو امتداد للعمل الذي طرح عام 1992 الذي تدور أحداثه حول شخصية أو روح قاتلة لديها خطاف في يديها ويسمى كاندي مان، يستدعيه الأشخاص بطريق الخطأ وينهي حياتهم على الفور.

وفي نسخة 2021 من Candyman تعود الروح الشريرة مرة أخرى إلى نفس الحي الذي بدأت فيه الأسطورة بشيكاغو، بعد إعادة ترميمه ليستكمل حصد الأرواح بخطافه.

فيلم Candyman من تأليف وإنتاج المخرج الأمريكي جوردان بيل، الحائز على جائزة أوسكار عن سيناريو فيلم الرعب Get Out عام 2017.

ترك جوردان بيل إخراج فيلم Candyman لزميلته الأمريكية نيا داكوستا، التي شاركت في الكتابة أيضا، ويقوم ببطولته كل من يحيى عبد المتين، كولمان دومينجو، تيونا باريس، ناثان ستيوارت جاريت، فانيسا ويليامز.

تتم استدعاء روح كاندي مان عن طريق مناداة اسمه حوالي 5 مرات في المرآة، وفي كل مرة يتشكك فيها أحد من صدق هذه الأسطورة، يظهر بخطافه الشرس ليحصد الأروح، ويعرض الفيلم في دور السينما فقط فيما لم يطرح على أي منصة إلكترونية حتى الآن.

بلغت ميزانية إنتاج Candyman حوالي 25 مليون دولار، لذا فهو في مكانة جيدة حاليا بالنسبة لفرق الإيرادات، وعدم طرحه خارج أمريكا حتى الآن.

ومن المتوقع طرح فيلم Candyman في دور العرض المصرية يوم 8 سبتمبر المقبل.