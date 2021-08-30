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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاشت وماتت وحيدة.. الرائحة الكريهة كشفت وفاة عجوز دكرنس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فارقت سيدة الحياة داخل شقتها في دكرنس بالدقهلية، وعُثر عليها بعد أيام في حالة تعفن رمي.

 

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من شرطة النجدة بالعثور على سيدة متوفاة داخل شقتها بالمساكن الشعبية في قرية دموه.


وبانتقال الضباط والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأخير بعقار مكون من خمسة طوابق، ووجود جثمان أمينة.ن.أ. (67 سنة) مسجاة على وجهها بحجرة نومها وترتدي ملابسها كاملة فى حالة تعفن رمي، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ ووجود متعلقاتها الشخصية ومصوغاتها الذهبية.

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وبسؤال كل من شقيقها وجارها، قررا بأن المتوفاة تقيم بمفردها بالشقة محل البلاغ وتعاني من أمراض السكري والقلب، ولم يشاهدها الثاني منذ خمسة أيام فقام بالاتصال بالأول والذى حضر فاشتموا رائحة كريهة وقام بفتح الشقة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، وأضاف الأول أنها غير متزوجة.

 

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5595 إدارى مركز دكرنس.

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