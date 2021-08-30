فاركو يعلن التعاقد مع المدافع أحمد مودى لمدة 3 مواسم

أعلن نادى فاركو تعاقده مع أحمد مودى مدافع نادى مصر المقاصة السابق لمدة 3 مواسم في اطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

تأتي صفقة أحمد مودى ليكون سادس الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز.

ويعكف مسئولو فاركو على ابرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة بالتعاقد مع لاعبين محليين وآخرين أجانب.