جمارك الإسكندرية تحبط تهريب 4.5 طن معسل بـقيمة 278 ألف جنيه

أحبطت جمارك الصادر بالإسكندرية برئاسة الدكتور خالد محمد عشبة، محاولة تهريب كميات من دخان المعسل بوزن 4.5 طن كانت مصدرة لـ فلسطين بقيمة بلغت 278.64 ألف جنيه.



قال تقرير صادر عن المنفذ الجمركي اليوم، إن المضبوطات مخبأة داخل رسالة جمركية كانت أدوات منزلية عبارة عن " لوف، مواعين، أدوات نظافة" بواقع 221 كرتونة بحسب مستندات الشحنة.



وذكر التقرير انه تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود بهلول و عضوية كلا من "محمد لبيب،فؤاد سليمان،محمد ابراهيم، إسلام محمود،أحمد سمير سالم،أحمد نبيه، إبراهيم الشيخ" وتحرير محضر بالواقعة

تم إخطار الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية لإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

