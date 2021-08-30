ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول الرئيسي

ودعت البطلة المصرية ميار شريف منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، من الدور الأول الرئيسي.
جاء ذلك عقب خسارة ميار شريف، المصنفة رقم 95 عالميا، اليوم الإثنين، أمام الأوكرانية انخيلينا كالينينا، المصنفة رقم 75 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و1-6 و1-6.
وكان الاتحاد المصري للتنس قد أعلن أول أمس السبت تأهل اللاعبة ميار شريف للدور الأول الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة، رغم خسارتها الجمعة الماضية أمام البريطانية المصنفة 150 عالميا ايما رادكونو في الدور الثالث بالتصفيات.
وأشار الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن ميار شريف تأهلت للدور الرئيسي بالبطولة عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) نظرا لانسحاب 3 لاعبات في الدور الرئيسي.
وأجريت قرعة في الساعات الأولى من أول أمس السبت بين أفضل 5 لاعبات خاسرات في آخر دور تمهيدي (من حيث الترتيب) والذي انتهى في الساعات الأولى من أول أمس السبت بتوقيت القاهرة وتم اختيار 3 لاعبات "من بينهن ميار شريف" للتأهل إلى الدور الرئيسي.
وكانت البطلة المصرية قد صعدت للدور الثالث بالتصفيات بعد فوزها الخميس الماضي على البيلاروسية يوليا هاتوكا، المصنفة رقم 249 عالميا، بالدور الثاني بالتصفيات وعلى الأمريكية كليرفى نجونيو الأربعاء بالدور الأول بالتصفيات.
يذكر أن البطلة المصرية حققت إنجازا جديدا مؤخرا باحتلالها المركز 95 عالميا، لتصبح أول مصرية تدخل نادي المائة الكبار في عالم التنس لأول مرة في التاريخ.
وكانت ميار قد تأهلت لنهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس، لكنها خسرت أمام الهولندية أرنثا روس فى المباراة النهائية بمجموعتين دون رد، وصعدت ميار شريف للنهائي، عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين دون رد.