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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول الرئيسي

ميار شريف
ميار شريف

ودعت البطلة المصرية ميار شريف منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، من الدور الأول الرئيسي.

جاء ذلك عقب خسارة ميار شريف، المصنفة رقم 95 عالميا، اليوم الإثنين، أمام الأوكرانية انخيلينا كالينينا، المصنفة رقم 75 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و1-6 و1-6.

وكان الاتحاد المصري للتنس قد أعلن أول أمس السبت تأهل اللاعبة ميار شريف للدور الأول الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة، رغم خسارتها الجمعة الماضية أمام البريطانية المصنفة 150 عالميا ايما رادكونو في الدور الثالث بالتصفيات.

وأشار الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن ميار شريف تأهلت للدور الرئيسي بالبطولة عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) نظرا لانسحاب 3 لاعبات في الدور الرئيسي.

وأجريت قرعة في الساعات الأولى من أول أمس السبت بين أفضل 5 لاعبات خاسرات في آخر دور تمهيدي (من حيث الترتيب) والذي انتهى في الساعات الأولى من أول أمس السبت بتوقيت القاهرة وتم اختيار 3 لاعبات "من بينهن ميار شريف" للتأهل إلى الدور الرئيسي.

وكانت البطلة المصرية قد صعدت للدور الثالث بالتصفيات بعد فوزها الخميس الماضي على البيلاروسية يوليا هاتوكا، المصنفة رقم 249 عالميا، بالدور الثاني بالتصفيات وعلى الأمريكية كليرفى نجونيو الأربعاء بالدور الأول بالتصفيات.

يذكر أن البطلة المصرية حققت إنجازا جديدا مؤخرا باحتلالها المركز 95 عالميا، لتصبح أول مصرية تدخل نادي المائة الكبار في عالم التنس لأول مرة في التاريخ.

وكانت ميار قد تأهلت لنهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس، لكنها خسرت أمام الهولندية أرنثا روس فى المباراة النهائية بمجموعتين دون رد، وصعدت ميار شريف للنهائي، عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين دون رد.
 

أمريكا التواصل الاجتماعي ميار شريف لاعبة التنس بطولة أمريكا المفتوحة البيلاروسية يوليا هاتوك الاتحاد المصرى للتنس

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