مدير المعاهد البحثية: تصنيع اللقاحات داخل مصر له أهمية عظمي

قال الدكتور أيمن الشبيني مدير المعاهد البحثية في مدينة زويل، إن تحديث بروتكول علاج كورونا يساهم في زيادة نسب الشفاء بنسبة تصل لـ 95%.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة " اكسترا نيوز": "دخول مصر في مجال إنتاج اللقاحات إنجاز كبير له أهمية عظمى".

وأوضح مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل: “تصنيع اللقاحات يعد نقطة محورية في اعتماد مصر على نفسها في تصنيع اللقاحات وأيضا تصدير اللقاح للدول المجاورة”.

وأردف: "هناك إقبال متزايد على مراكز التطعيم من جانب المواطنين، مضيفا: "مصر نجحت في توفير كميات كبيرة من لقاح كورونا".