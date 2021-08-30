رعاية صحية وتأمين.. تعرف على مميزات وثيقة "رعاية المسافر"

كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، عن مميزات وثيقة تأمين رعاية المسافر.

وقال “الزهيري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، “مصر تحمي أولادها في الخارج بوثيقة تأمين رعاية المسافر”، موضحا أن "الدولة ترعي المواطن خارج وطنه بمبلغ مقداره 600 ألف جنيه أي ما يعادل 30 ألف يورو في حالة حدوث أي أزمات له سواء كانت حادثة أو أي أزمة".

وتابع “الوثيقة تقدم رعاية صحية للمصري في الخارج سواء كانت حوادث أو اي مشاكل صحية، وأن الوثيقة لا تغطي المسافر بهدف العمل ولكن المسافر بهدف الزيارة”.

وأكد أن الوثيقة إجبارية على كل "باسبور" جديد صادر، اعتبارا من 1-7-2021، وتغطى العمر ما بين أكثر من شهر حتى أقل من 85 عاما.

واختتم “مدة صلاحية التأمين هي نفس مدة الوثيقة التأمينية، ومع تحديثه يتم تحديث الوثيقة، كما أن سفر الحج والعمرة و السفر للعلاج والسفر للتعليم ليسوا ضمن المظلة التأمينية”.

