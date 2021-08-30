رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية: القوانين الدولية لا تعاقب الإنسان الهارب

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر ليست من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الإنسان الذي تم تهريبه لا يعاقب وفقا للقوانين الدولية.



وأضافت السفيرة نائلة جبر، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن العقوبات يتم تطبيقها على من يهرب المهاجرين وتكون رادعة، متابعة أنه على الإعلام دعم الجهود التوعية للشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية.



وتابعت نائلة جبر، أن الفن عليه دور في التوعية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن القانون رقم 3 لسنة 2016 منح الحق للأسرة في استرداد الأطفال دون 18 سنة الذين هاجروا غير شرعي.



وأضافت أن مصر تستضيف 6 ملايين نسمة على أراضيها، لافتا إلى أن مصر لم تتاجر بقضية الهجرة غير الشرعية.

وتابعت أن للجنة الوطنية التي تضم مختلف الجهات المعنية، تعمل على تنسيق الجهود للوصول إلى نتيجة جيدة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.



وأردفت أن مصر لم تصدر أي مشكلة لغير المصريين المقيمين على أراضيها، لافتة إلى أنه يتم معاملتهم مثل المواطن المصري.



واختتمت: “لدينا مشروعات كبيرة في مصر وتتيح آلاف فرص العمل، مستدركة أن نوعي الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية من خلال التحدث عن نماذج ناجحة موجودة في مصر”.

