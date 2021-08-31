رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: نطور قدرات الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية

قال الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن هناك دعم رئاسي للتوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية بكل ربوع مصر.

وتابع خلال حواره ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" أهم ما يميز الجامعات التكنولوجيا أن تؤهل الشباب لسوق العمل من خلال التدريب العملي".

وأردف:"الجامعات التكنولوجية تطور قدرات الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية".

وأكمل:"أهم مايميز الجامعات التكنولوجية أنها تعتمد علي ربط التعليم بالصناعة لتحقيق التنمية، مشيرا إلي أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بشعبتي الرياضة وعلمي وعلوم".

وأضاف رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية،:"لدينا توجيهات رئاسية بتوفير أفضل التجهيزات التكنولوجية والمناهج الحديثة لخدمة طلاب الجامعات التكنولوجية".