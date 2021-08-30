مدرب منتخب السلة بعد وداع الأفروباسكت: هناك تقصير في إعداد الفريق منذ سنوات

اعترف أحمد مرعي مدرب منتخب كرة السلة أن هناك تقصيرا واضحا منذ سنوات في إعداد المنتخب الأول، مما تسبب في عدم قدرته بالمنافسة على المستويين الإفريقي والدولي.

وودع منتخب مصر اليوم الإثنين بطولة الأفروباسكت في رواندا من الدور ثمن النهائي بالخسارة من أنجولا 70-62, حيث لعبت مصر 4 مباريات في البطولة وحققت فوزا وحيدا و 3 هزائم.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية: "في البداية هناك تقصير واضح في إعداد المنتخب منذ سنوات وليس قبل بطولة الأفروباسكت الحالية فالموضوع منذ سنوات فإذا نظرنا إلى منتخبات مثل تونس وأنجولا وهم في بمستوى ثابت فيتم توارث الأجيال وإعداد المنتخب بانتظام وتجميع اللاعبين وهو غير موجود في مصر".

وأضاف: "الجميع يتحمل المسؤولية فأنا كمدرب من الوارد أن أكون مقصرا في تحليل بعض المنتخبات ومنافسينا قبل البطولة والنظر لتاريخهم وليس حالتهم الحالية".

وتابع: إعداد منتخب قوي يحتاج وقت طويل وبإمكان مصر أن تقدم منتخب قوي بالصبر وإعطاء الوقت المناسب والتخطيط السليم لحدوث ذلك".

وواصل: "أشكر اللاعبين فهم مطلومين وقدموا أداء أكثر من المتوقع بالنسبة لإمكانياتهم والإعداد الذي دخوله البطولة".

وأوضح: "الدوري المصري قوي للغاية وهناك منافسة كبيرة ومواهب متعددة لكن المنتخب لا ينافس بقوة في إفريقيا أو دوليا على عكس منتخبات إفريقيا التي لا تمتلك دوري قوي لكن تمتلك فريق قوي بس الإعداد الجيد والانتظام في تجميع اللاعبين".

وتابع: "الإعداد القوي أمر في غاية الأهمية ومثال على ذلك الذي واجهناه وخسرنا منه رغم تقديمنا أداء قوي، فتونس لديها خطة واضحة وإعداد قوي منذ سنوات وما لا يعرفه كثيرين أن تونس خاضت 25 مباراة دولية مع منتخبات إفريقيا وأوروبية قبل بطولة الأفروباسكت وهذا لم يحدث لمنتخب مصر لذلك هناك فرق واضح".

وأتم: "بالنسبة لتجنيس لاعب ليلعب مع منتخب مصر فكان هناك عرض لاعب علينا وتم التواصل معه لكن الأزمة كانت مشاركته في بطولة الأفروباسكت فقط وعدم مشاركته في تصفيات كأس العالم على عكس محترف تونس الذي يلعب معهم من ٣ سنوات وهو من أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي وساهم بشكل كبير في فوزهم علينا، وبعد صرف النظر عن الإسم الأول عرضت إسم آخر وتم الاتفاق على كل شئ لكن لم أتلق ردا حتى الآن".



وكان “الفراعنة” قد فازوا في الجولة الأولى بالدور الأول على منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 72 – 56، قبل أن يخسروا أمام نسور قرطاج بنتيجة 87 – 81 ثم خسروا من غينيا 86-78.

وكان أحمد مرعي قد ضم 12 لاعبًا لقائمة “الفراعنة” بالبطولة القارية وهم “أنس أسامة – مصطفى المكاوي “كيجو“- عمر هشام – أحمد عادل “دولا” – أحمد خلف “بيبو” – يوسف شوشة – علي أحمد – إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي – يوسف شحاتة – عمر عزب”.