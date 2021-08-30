شكر ندا: الجامعات التكنولوجية تعتمد على ربط التعليم بالصناعة لتحقيق التنمية

قال الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية لها مميزات عديدة لاستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب.

وتابع خلال حواره ببرنامج " المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" الجامعة تعد من أوائل الجامعات التكنولوجية، لافتا إلى أن التطوير في الجامعات التكنولوجية يعد أمرا رئيسيا لأن أهميته مطلوبة ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.

وأكمل:"أهم ما يميز الجامعات التكنولوجية أنها تعتمد علي ربط التعليم بالصناعة لتحقيق التنمية، مشيرا إلي أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بشعبتي الرياضة والعلوم".

وأضاف رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية،:"لدينا توجيهات رئاسية بتوفير أفضل التجهيزات التكنولوجية والمناهج الحديثة لخدمة طلاب الجامعات التكنولوجية".