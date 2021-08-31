عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31- 8-2021

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية،  اليوم  الثلاثاء 31- 8-2021.

 

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و 15.63 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

 

سعر اليورو 18.57 جنيه للبيع و18.43 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

 

سعر الجنيه الإسترليني 21.66 جنيه للبيع و21.49جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

 

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

 

سعر الدينار الكويتى 52.31 جنيه للبيع 49.35  جنيه للشراء.

سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

موضوعات متعلقة

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 11-6-2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 11-6- 2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 10-6- 2021

أسعار الذهب والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في مصر .. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 7-6- 2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 7-6- 2021

تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت 5-6-2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 4-6- 2021

ترشيحاتنا

اليابان تؤكد أول حالة إصابة بنوع جديد من متغير دلتا

إنفوجراف.. تعرف على رسوم العمل بمهنة السايس

الكويت.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه المقبل في المطار ..ما السبب؟

792 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 -8-2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31- 8-2021

بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

التعليم العالي: 118 ألفا و280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

الهند تسجل حوالي 31 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و350 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ