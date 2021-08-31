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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توفير اللقاح ليس كافيا|باحث يُحذر: كورونا لم ينته..و236 ألف شخص مهددون

صدى البلد

قال محمود محيي الدين، باحث سياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن الصحة العالمية تحذر من أن فيروس كورونا قد يقضي على 236 ألف شخص خلال 60 يوما، معقبا: "الجائحة لم تنته، ولازم نخاف وناخد حذرنا".

وأضاف محيي الدين خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جائحة كورونا لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مصر تعمل جاهدة في التأثير على الفيروس وذلك من خلال صناعة اللقاح والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

وتابع باحث سياسي أن مصر عملت على إنتاج اللقاح طبقاً للمعايير العالمية، بالإضافة إلى نقله إلى الدول الأفريقية بدعم وتمويل من الأمم المتحدة، معقباً:" لابد أن مصر تكون لها السيادة الأولى في هذا الأمر، نظراً لوجود العديد من الكوادر الطبية الماهرة، والعلماء، وخطوط إنتاج، وقدرة إدارية على تفعيل الأفكار".

وأشار محمود محيي الدين إلى جهود وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مضيفاً أنه لا يجب الاقتصار على توفير اللقاح للموظفين والمواطنين وغيرهم، ولكن يجب العمل على تطوير اللقاح أيضا.

 

كورونا الصحة العالمية فيروس كورونا الاتحاد الافريقي الأمم المتحدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

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