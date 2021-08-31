بنسبة 6%.. محمد نجم: تحسن معدل البطالة من 2014 إلى 2020

البطالة

قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي: إنه على مستوي العالم يوجد مشاكل عديدة جدا فى سوق العمل الحادث بفترة عام 2020 حتي 2021، مشيرا إلى أن هناك دول تحيزت للصالح الاقتصادي وأخرى لمكافحة الجائحة، وهناك من وقفت بالوسط.



وأضاف محمد نجم خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر كانت من الدول التي اتخذت المسار الوسيط، حيث أنها وفقت بين الجانب الاقتصادي ومكافحة الوباء حتي لا يتم الإضرار بالمواطنين.



وتابع أنه بعد مرور عام ونصف على جائحة كورونا التجربة العملية أثبتت أن الإغلاق وتقييد كل النشاط الاقتصادي هو الحل، بل الحل هو مكافحة الفيروس عن طريق اللقاح وتوفيره.



وأشار إلى أن معدل البطالة من عام 2014 حتي عام 2020 تم تحقيق تحسن فى نسبة البطالة بحوالي 6%، متابعا أن معدل البطالة قبل ذلك كان مرتفعا جدا.

