بعد وصول سفينة سياحية من تركيا.. محافظ الإسكندرية يأمر بتسهيل كافة الإجراءات

بدأت كافة الأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تجول السائحين بالمدينة وزيارة معالمها.

وشدد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، على كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع المختصين لاتخاذ التجهيزات اللازمة لضمان دخول وخروج السائحين من والي مدينة الإسكندرية بيسر وأمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة، كما شدد علي ضرورة ظهور الإسكندرية بالشكل الذي يتفق ومكانتها العريقة في أذهان السائحين.

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يأتي هذا بعد وصول السفينة السياحية "بلو سافير" التابعة للخط الملاحي "أنيكس سيليكتام بلو" قادمة من ميناء "انطاليا" التركي وعلى متنها 455 سائحا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلي 197 من أفراد الطاقم، والتي تأتي ضمن سلسلة من الرحلات عددها 13 رحلة سياحية بواقع رحلة أسبوعياً

وقد بدأت مراسم الاستقبال على أرصفة الميناء بعرض فولكلوري للفنون الشعبية، حيث عبر السائحين عن سعادتهم بحفاوة الإستقبال والعودة الي مصر والإستمتاع بمزاراتها السياحية العريقة، ثم بدأت الأفواج برنامجها السياحي بتفقد المزارات السياحية والمعالم الأثرية بمدينتي الإسكندرية والقاهرة لتعود بعد ذلك علي متن السفينة قبل التوجه إلي ميناء بورسعيد .

وكان في استقبال السفينة التؤ وصلت صباح الإثنين رئيس ميناء الإسكندرية ، واللواء جمال رشاد ـ وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد ـ مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، وعبد الوهاب محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي، مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عدداً من قيادات شرطة الميناء وممثلي هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الإسكندرية.