شكاوى من غياب أعمدة الإنارة بمدخل قرية الشرقي سمهود مركز أبوتشت

استغاث أهالي محافظة قنا، بالمحافظ والحي لضعف الإنارة وعدم وجود كشافات على مدخل طريق المنطقة الغربية من القرية، مما يتسبب بحوادث سير.



وأرسل المواطن محمد السايح استغاثته عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد، جاء فيها ما يلي: “نعاني نحن أهالي قرية الشرقي سمهود من ضعف الانارة بمدخل القرية والذي يتسبب في كثير من الحوادث على الطريق، لان هناك بعض الأهالي يذهبون الي مركز أبو تشت لقضاء مصالحهم بالليل والطريق مظلم جدا”.

ويطالبوا المسئولين بسرعة التدخل وتوفير أعمدة الإنارة الكافية، وحل أزمة أهالي القرية بأسرع ما يكون.

للتواصل مع أهالي القرية على الرقم: 01001738429

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

توقيع أهالي القرية