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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شكاوى من غياب أعمدة الإنارة بمدخل قرية الشرقي سمهود مركز أبوتشت

صدى البلد

استغاث أهالي محافظة قنا، بالمحافظ والحي لضعف الإنارة وعدم وجود كشافات على مدخل طريق المنطقة الغربية من القرية، مما يتسبب بحوادث سير.
 

وأرسل المواطن محمد السايح استغاثته عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد، جاء فيها ما يلي: “نعاني نحن أهالي قرية الشرقي سمهود من ضعف الانارة بمدخل القرية والذي يتسبب في كثير من الحوادث على الطريق، لان هناك بعض الأهالي يذهبون الي مركز أبو تشت لقضاء مصالحهم بالليل والطريق مظلم جدا”.

 

ويطالبوا المسئولين بسرعة التدخل وتوفير أعمدة الإنارة الكافية، وحل أزمة أهالي القرية بأسرع ما يكون.

 

للتواصل مع أهالي القرية على الرقم: 01001738429

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

توقيع أهالي القرية

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بين الناس شكاوى الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين حل شكوي المواطن أعمدة الإنارة المتهالكة

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