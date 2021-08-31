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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صحة المنيا: قبول 594 طالبا وطالبة بمدارس التمريض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، نتيجة تنسيق القبول بمدارس التمريض بمحافظة المنيا من حملة الشهادة الاعدادية.

 

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان اجمالى المقبولين بمدارس التمريض بالمحافظة بلغ 594 طالبا وطالبة من الذين انطبقت عليهم شروط القبول، مع اجتياز المتقدمين اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي وكشف هيئة واختبار قدرات .

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 واوضحت الدكتورة هبة لبيب ، مديرة ادارة التدريب والمدارس انه تم قبول 

60 طالبة بمدرسة تمريض بنى مزار بنات 

60 طالبة بمدرسة تمريض مغاغة بنات 

92 طالبا بمدرسة تمريض ابا الوقف بنين

 60 طالبة بمدرسة تمريض مطاى بنات

25 طالبة بمدرسة تمريض العدوة بنات

49 طالبا بمدرسة تمريض المنيا بنين

33 طالبة بمدرسة تمريض الفكرية بنات

45 طالبا بمدرسة تمريض زهرة بنين

52 طالب بمدرسة تمريض الاشمونين بنين

 32 طالبة بمدرسة تمريض المنيا بنات

31طالبا بمدرسة تمريض مطاى تمريض

30 طالبا بمدرسة  تمريض اتليدم بنين

صحة المنيا الشهادة الإعدادية وكيل وزارة الصحة مديرية الصحة بالمنيا المنيا شروط القبول مدارس التمريض

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